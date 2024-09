Lucas Chumbo concorre a dois prêmios no 'Oscar das ondas grandes' da Surfer

Chumbo concorre com outros dois nomes na categoria de Surfista do Ano: o havaiano Nathan Florence e o californiano Jojo Roper.

O Surfer Big Wave Challenge 2024 tem diversas premiações: Maior Onda (Masculino e Feminino), Melhor Onda do Ano (Masculino e Feminino), Melhor Onda Remada (Masculino e Feminino), Wipeout do Ano, Surfista do Ano (Masculino e Feminino), Young Gun (melhor performance abaixo de 18 anos) e Videomaker do Ano.