Ginasta fenômeno das redes conta pedido inusitado: 'A água do meu banho'

A norte-americana Olivia Dunne, da equipe de ginástica artística de LSU (Universidade do Estado da Louisiana), relatou que durante muito tempo recebeu um estranho pedido de seguidores.

O que aconteceu

Dunne contou que diversos internautas imploravam pela água em que ela se banhava. Ela contou a curiosidade no podcast Both Worlds with Flau'jae ao ser questionada sobre o que sempre via nos comentários de suas publicações.