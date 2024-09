Flamengo x Athletico-PR: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam às 20h (de Brasília) deste domingo (29), no Maracanã, no encerramento da 28ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois times estão em pontas opostas na tabela. O Fla é o quarto colocado, com 45 pontos, enquanto o Furacão aparece em 15º, com 31.