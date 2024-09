Carinho do público motivou Rafaela Silva a seguir no judô rumo a LA-2028

Derrotada na disputa do bronze no individual, Rafaela Silva venceu todas as suas quatro lutas na disputa por equipes e ganhou também no Golden Score, que garantiu o pódio brasileiro em Paris depois do empate por 3 a 3 com a Itália. Na abertura da COB Expo, a brasileira se emocionou ao lembrar que superou até mesmo uma lesão no joelho que havia sofrido na semifinal.

"No judô a gente sempre ficou pensando muito no individual, mas é um esporte coletivo, porque se a gente não tiver os nossos parceiros de treino, não consegue treinar. Não dá para treinar sozinho. Então, poder dividir essa conquista com toda a equipe foi um momento muito especial. Vai ficar marcado na história de todo mundo que estava lá em Paris-2024 e daqueles que não estavam e conseguiram acompanhar do Brasil", comentou Rafaela, que também destacou o apoio dos torcedores nas arquibancadas mesmo no dia de sua derrota no individual.

"A França é um lugar que a gente ama competir, o pessoal lá é vidrado no judô. Mesmo eu saindo sem medalha naquele dia, as pessoas levantaram para me aplaudir, gritando meu nome. Foi um momento muito especial, foi o que me motivou a entregar ainda mais na competição por equipe. Eu sabia o quanto as pessoas gostam do meu esporte e o quanto a gente merecia sair com uma medalha lá nas Olimpíadas de Paris", disse.