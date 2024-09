Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Libertad: veja onde assistir

Será a primeira partida do Cruzeiro após a demissão de Fernando Seabra. A Raposa contará com a estreia de Fernando Diniz no comando da equipe.

A equipe mineira vem de um empate no Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 contra o Cuiabá.

Cruzeiro x Libertad -- Copa Sul-Americana