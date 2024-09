Onde vai passar Peñarol x Flamengo? Como assistir ao vivo com imagens

Tite quer mudar panorama na atual edição da Copa Libertadores. O Rubro-Negro ainda não venceu fora de casa na competição.

Os cariocas devem iniciar o jogo com Léo Ortiz no meio de campo. No ataque, Bruno Henrique e Plata devem ser os titulares. A provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Peñarol x Flamengo -- Copa Libertadores

Data e hora: 26 de setembro, às 19h (de Brasília)

26 de setembro, às 19h (de Brasília) Local: Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU)

Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU) Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)