Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Tricolor poupou seus titulares no Brasileirão pensando no jogo decisivo de hoje. A equipe de Luis Zubeldía foi derrotada pelo Internacional por 3 a 1 no fim de semana.

O Botafogo chega confiante após mais uma vitória no Brasileirão. Líder da competição nacional, o Glorioso venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

São Paulo x Botafogo -- Copa Libertadores