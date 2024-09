Grêmio x Criciúma: Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

O Grêmio recebe o Criciúma às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (25), na Arena, em partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes estão separadas por dois pontos na segunda parte da tabela. O Tricolor gaúcho é o 12º, com 31 pontos, enquanto o Criciúma aparece três posições atrás, com 29.