Atlético-MG x Fluminense: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

O Fluminense venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0. Por conta disso, terá a vantagem do empate para ficar com uma vaga na semifinal. Caso o Atlético-MG vença por um gol de diferença, a decisão acontecerá nos pênaltis.

O técnico Gabriel Milito tem alguns problemas para escalar o Galo. Ele não poderá contar com Vargas e Zaracho, além das dúvidas com Alisson e Saravia.

Já no Tricolor, o zagueiro Thiago Silva ainda é dúvida. Ele viajou com a delegação para Belo Horizonte (MG), mas sua presença em campo desde o início ainda não está confirmada.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Battaglia, Scarpa e Bernard; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.