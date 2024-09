São Paulo x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Botafogo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Quem vence, avança à semifinal. As duas equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Nilton Santos. Em caso de novo empate, a decisão do semifinalista será nos pênaltis.