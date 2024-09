Fenômeno do tênis, brasileira de 14 anos é a mais jovem do ranking mundial

A brasileira Nauhany Silva se tornou a tenista profissional mais jovem do mundo a entrar no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino).

O que aconteceu

Naná, como é conhecida, conseguiu o feito aos 14 anos, seis meses e dez dias. Ela apareceu no ranking mundial pela primeira vez nesta segunda-feira (23), na 1.291ª posição, sendo a única atleta nascida em 2010 a figurar na lista.

A adolescente somou seus primeiros pontos após vencer partidas em três torneios internacionais diferentes. A promissora atleta vem disputando etapas profissionais realizadas no Brasil nos últimos meses e teve vitórias no ITF W50 de São Paulo, no W35 de São Paulo e no W35 de Leme. Já ganhou R$ 6,2 mil em partidas da WTA, somando quatro vitórias e quatro derrotas.