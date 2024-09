COB aprende com grandes ligas e une entretenimento ao esporte em feira

Não existe hoje uma experiência que não una o entretenimento ao esporte. O próprio futebol brasileiro aprendeu e vem atuando de maneira mais próxima das grandes referências globais.

No Parque Time Brasil, no Villa-Lobos, a gente tinha todos os finais de semana com shows, que eram os momentos de maior presença de público. O público interagia com as ativações esportivas, assistia às competições ao vivo de Paris e encerrava o dia com um grande show. Gustavo Herbetta

O que esperar da COB Expo 2024

No ano passado, a COB Expo reuniu mais 60 mil pessoas em cinco dias, com dezenas de ativações e oficinas do esporte. Nesta edição, a promessa é de superar o que já foi feito. Inclusive, no intuito de aproximar o público de seus ídolos, o ambiente vai reunir atletas e importantes figuras do esporte.

A gente conseguiu, dessa vez, até como um momento depois dos Jogos, atrair e ter a presença dos atletas para que o público se sinta cada vez mais prestigiado. Neste ano, teremos a Tati Weston-Webb fazendo um painel, a Duda e a Ana Patrícia, as meninas da seleção feminina de futebol, um grande encontro entre a Rebeca Andrade e a Nadia Comaneci [ginasta romena]. Gustavo Herbetta

Inscrições abertas

A COB Expo 2024 será realizada de 25 a 28 de setembro, das 10h às 20h, e no domingo (29), das 10h às 17h, no Pro Magno, em São Paulo. Haverá cursos de fisioterapia, medicina, odontologia, nutrição e psicologia e marketing com vagas limitadas. As inscrições para os cursos e para o Summit estão disponíveis neste link.