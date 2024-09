Último, Ricciardo virou personagem central com polêmica e tom de despedida

É justo que Ricciardo seja usado para ajudar Verstappen?

"Isso existe desde antes de eu nascer, não há nada para reclamar. Parabéns para ele, não tinha nada que eu pudesse fazer", disse Norris, que perdeu o ponto extra que teria caso a RB não tivesse adotado essa estratégia.

Mas sua equipe não estava tão contente. Perguntado pelo UOL Esporte sobre a tática, o chefe Andrea Stella disse ironicamente. "Fiquei um pouco surpreso que a maior prioridade da corrida deles em Singapura era ir e marcar a volta mais rápida."

A McLaren já demonstrou preocupação no passado com as possíveis interferências da Red Bull pelo fato deles terem duas equipes, como vantagens em votações ou mesmo no uso dos pilotos em determinadas táticas. "Não é um campeonato de coalizão" disse Stella. "Portanto, isso precisa ser definitivamente abordado, mas em nenhum momento tenho elementos agora para dizer que a RB foi para a volta mais rápida para apoiar a Red Bull. Eu só acho um pouco peculiar, digamos."

Ricciardo reconhece que não fez o suficiente na volta à F1

Polêmicas à parte, Ricciardo não confirmou com todas as letras, mas tratou essa corrida como sua última na F1. Ele aguarda uma definição da chefia, envolvendo sua vaga e a contratação de Liam Lawson. Mas admitiu que não conseguiu atingir sua meta de provar a si mesmo que ainda poderia subir para a Red Bull e lutar por vitórias.