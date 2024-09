Transmissão ao vivo de Atlético-MG x RB Bragantino: veja onde assistir

O Galo tenta virar a chave após a derrota no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, diante do Fluminense, por 1 a 0. No Brasileirão, a equipe mineira vem e derrota por 3 a 0 para o Bahia.

Já o Red Bull Bragantino quer a vitória para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. O Massa Bruta vem de um empate em 2 a 2 contra o Grêmio.

Atlético-MG x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro