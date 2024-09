Rebeca Andrade revela que pensou em encerrar a carreira após Paris

A sensação e a responsabilidade que vem de forma natural de ser um exemplo, tem um poder muito grande dentro de mim, mas como eu disse..vem de uma forma tao natural que não se torna um problema e nem me causa medo, é uma honra! Eu só tenho 25 anos, tenho tanto pra aprender ainda, mas trago comigo uma bagagem pesadíssima de momentos esportivos e pessoais importantíssimos que muitas vezes valem a pena ser compartilhadas! Mostrar que eu não sou uma super heroína e sim uma pessoa que tambem falha, tem seus problemas, suas dificuldades e seus momentos de chutar o pau da barraca hahaha?e que mesmo assim se reergueu de diversas formas e enfrentou tudo com muita coragem, fé, determinação, foco e venceu cada obstáculo. É pra se orgulhar e mostrar que todos nós somos capazes de conquistar, a vida é assim!

Conhecer cada pedacinho meu e me respeitar tem sido incrível e um grande aprendizado. Espero poder continuar mostrando a beleza do meu esporte, sempre com um sorriso no rosto e fazendo vocês acreditarem que é sim possível alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos, mesmo com todas as adversidades que esse mundo tem!

Eu to MEGA ansiosa para as minhas férias, pra me conectar ainda mais comigo mesma, cuidar MUITO do meu corpo, da minha mente e ser uma Rebeca ainda melhor pra mim e, consequentemente pra vocês.

Obrigada Deus, familia, equipe, clube, amigos, patrocinadores e a todos pelo carinho e torcida de sempre!

Meu ciclo esportivo de 2024 foi lindo e brilhante, mas o meu ciclo pessoal foi GIGANTE!

Logo mais eu to de volta!