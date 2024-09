Grêmio x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

O Flamengo está pressionado e vai poupar todos os titulares. A equipe perdeu para o Peñarol em casa na Libertadores e precisará virar no Uruguai. No Brasileiro, a equipe se distanciou do líder Botafogo e tem 45 pontos, oito a menos que o rival. O rubro-negro teve poucos dias de preparação para o jogo e, pensando na sequência, vai poupar 12 atletas (Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique). Gabigol segue fora, assim como Michael e Luiz Araújo.

A Arena do Grêmio receberá 24 mil pessoas nesta e na próxima partida. Os torcedores da casa ficam todos no anel inferior, enquanto os visitantes ficarão no anel superior. Houve novos refletores instalados para resolver o problema da iluminação.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Alcaraz, Lorran, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Técnico: Tite

Grêmio x Flamengo

Data e hora: 22 de setembro de 2024, às 18h30

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)