Novo supertênis da Adidas aposta em tecnologia com preço acessível; conheça

O Adizero Drive RC está à venda em lojas especializadas de São Paulo e Rio de Janeiro. No mês que vem, o tênis será lançado também no site e lojas da marca.

Barbara Ikari, gerente sênior de produto para Running e Training da marca, deu mais detalhes sobre a novidade ao UOL.

Aposta do ano

Principal diferencial. "É o fato de ele ter tecnologias que também estão presentes em outros modelos da franquia. Um exemplo são as Energyrods 2.0. Elas oferecem excelente propulsão diante da fibra de vidro, limitando ainda mais a perda de energia durante a corrida."

Adizero Drive RC, novo tênis da Adidas Imagem: Divulgação/Adidas

Preço vs tecnologia. "Desenvolver um produto do zero é sempre desafiador, por isso estamos há mais de um ano no desenvolvimento do Adizero Drive RC. O maior deles foi conseguir chegar na mesma qualidade que os produtos da marca feitos fora do Brasil oferecem — e alcançar diretrizes necessárias para que ele entrasse para a família Adizero."