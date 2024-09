Jogo do Flamengo hoje: que horas começa e onde assistir

O técnico Tite vem sofrendo para escalar o time devido a uma série de lesões. No final de semana, foi a vez de Luiz Araújo ser substituído logo no início do clássico contra o Vasco, que terminou empatado em 1 a 1. Gabigol, Cebolinha, Viña, Michael, Pedro e De la Cruz também estão no departamento médico.

Flamengo x Peñarol -- Copa Libertadores