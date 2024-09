F1: horário, detalhes e onde assistir aos treinos livres do GP de Singapura

A Fórmula 1 chega à 19ª etapa da temporada 2024 com o GP de Singapura, que começa nesta sexta-feira (20) e termina com a corrida no domingo (22).

Os primeiros dois treinos livres estão programados para a manhã de sexta: o primeiro, às 6h30, e o segundo, às 10h — ambos no horário de Brasília.

