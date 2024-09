Botafogo-SP x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Série B

O Santos vem de duas vitórias seguidas e tem uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. O time comandado por Fábio Carille foi derrotado apenas uma vez (para o Avaí) nas últimas 16 partidas. Já o time de Ribeirão Preto, que foi derrotado pelo líder Novorizontino na última rodada, tenta se afastar da zona perigosa.

Classificação e jogos Série B

O duelo entre os times no 1º turno terminou com vitória do Botafogo-SP no Estádio do Café. Foi uma das quatro derrotas seguidas que o Peixe teve em sua sequência negativa no campeonato.

Botafogo-SP x Santos -- 27ª rodada da Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data e horário: 19 de setembro de 2024, às 21h30

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Goat