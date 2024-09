Fortaleza x Corinthians: onde assistir e horário do jogo da Sul-Americana

O Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, enquanto o Corinthians está na zona de rebaixamento: 18º lugar, com 25 pontos.

Fortaleza x Corinthians -- quartas de final da Sul-Americana

Data e hora: 17 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Castelão

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney Plus