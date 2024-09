Piastri 'estressado' e Russell 'sortudo': as frases do GP do Azerbaijão

Foi a tarde mais estressante da minha vida.

Oscar Piastri

O piloto também comentou o acidente entre Sergio Pérez, da Red Bull, e Sainz, da Ferrari, no fim da corrida. Ele recordou que os dois já tinham tido outros problemas no fim de semana, quando tiveram que conversar com fiscais duas vezes por obstrução durante os treinos.

Oh! Eles [Pérez e Sainz] não foram os melhores amigos no fim semana.

Oscar Piastri, após ver o acidente

Os carros de Sergio Pérez, da Red Bull, e de Carlos Sainz, da Ferrari, após colisão no final da corrida Imagem: Divulgação/F1

George Russell não se ilude com pódio

Terceiro colocado no GP do Azerbaijão, o piloto britânico minimizou o feito e acabou sendo 'sincerão', destacando que contou muito com a sorte. Ele era o quinto colocado até o acidente entre Sainz e Pérez e herdou duas posições a duas voltas do fim.