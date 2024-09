NFL: jogador vomita na bola antes do começo de jogada; veja

O center Josh Myers, do Green Bay Packers, protagonizou uma cena inusitada e nojenta durante a partida contra o Indianapolis Colts, no último domingo (15), pela NFL.

O que aconteceu

Myers vomitou na bola antes de começar uma jogada no segundo quarto do jogo. Por ser center, Josh é o jogador responsável por lançar a bola entre as pernas para o quarterback.

A jogada seguiu normalmente. O quarterback Malik Willis recebeu a bola e, ao invés de tentar um passe, decidiu correr com ela.