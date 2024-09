Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão de F1: veja onde assistir

A 17ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 será disputada hoje (15), às 8h (de Brasília), no GP do Azerbaijão, no circuito Urbano de Baku.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), site da Band (mediante login) e F1 TV Pro (streaming — de acordo com as condições da plataforma) transmitem a corrida.

O GP anterior foi vencido por Charles Leclerc (McLaren). Oscar Piastri (McLaren) e Lando Norris (McLaren) fecharam o pódio na Itália.