Transmissão ao vivo de Santos x América-MG: veja onde assistir

Santos e América-MG se enfrentam hoje (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para Santos), sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

O Santos soma 43 pontos na classificação e está no pelotão da frente. Por outro lado, o América-MG, com 38 pontos, quer se aproximar do G4.