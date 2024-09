Transmissão ao vivo de Palmeiras x Criciúma: veja onde assistir

Palmeiras e Criciúma medem forças neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pela TV Globo (para SP —exceto Santos, São José dos Campos e Taubaté), SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, MT, MS, TO, AL, BA, CE, PB, PE, SE, AP, AM, AC, RO, RR, PA e DF, além do Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

Com 47 pontos, o Palmeiras quer continuar na disputa pela liderança. Por outro lado, o Criciúma, com 28, busca somar pontos para se afastar da zona do rebaixamento.