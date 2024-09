Transmissão ao vivo de Juventude x Fluminense: veja onde assistir

Juventude e Fluminense se enfrentam hoje (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (para RJ, ES, MA, PI, RN e Juiz de Fora (MG) e Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

As duas equipes brigam na parte de baixo da tabela. O Fluminense é o 16º colocado, com 27 pontos, enquanto o Juventude está na 13ª colocação, com 29 pontos.