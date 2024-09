Transmissão ao vivo de Girona x Barcelona: veja onde assistir

Barcelona e Girona se enfrentam hoje (15), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona (ESP), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). A programação está sujeita a alterações.

O Barcelona é o líder do campeonato, com 12 pontos. Já o Girona está na 5ª colocação, com sete pontos.