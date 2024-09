São Paulo x Corinthians: onde assistir à final Brasileirão feminino

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (15), às 10h (de Brasília), no MorumBis, pelo jogo de ida da final do Brasileirão feminino.

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), TV Brasil (TV aberta) e GOAT (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians eliminou o Palmeiras nas semifinais e é o atual campeão. As Brabas levantaram o título nacional cinco vezes (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023) e são as maiores vencedoras do torneio.