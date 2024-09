Jogo do Vasco hoje: horário e onde assistir ao vivo

As duas equipes vêm de classificação no meio de semana. O Vasco superou o Athletico-PR avançou às semifinais da Copa do Brasil. O rival eliminou o Bahia, no Maracanã.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 15 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)