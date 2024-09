Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Tricolor quer se recuperar da eliminação na Copa do Brasil. A equipe de Zubeldía caiu diante do Atlético-MG por 1 a 0, no placar agregado.

O Cruzeiro quer manter a sequência positiva após a vitória na rodada anterior. A Raposa venceu o Atlético-GO por 3 a 1.

Cruzeiro x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 15 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)