F1: Leclerc admite que não se defendeu bem em manobra que custou vitória

Foi uma briga legal. Aproveitamos. Eu tive oportunidades para passar, mas a McLaren estava mais rápido nas retas. Quando o Oscar me passou, achei que era uma questão de tempo para eu recuperar a posição, mas não foi assim. Eu perdi a corrida quando eu não defendi como deveria. É assim. Temos que aprender com os erros.

Leclerc lamentou ainda que seu companheiro Carlos Sainz tenha se envolvido em um acidente a duas voltas do fim. O piloto monegasco também avaliou que a Ferrari não rendeu tão bem com os pneus mais duros e admitiu que quase perdeu o controle do carro em determinados momentos.