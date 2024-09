Atleta da NFL detido antes de jogo critica polícia: 'tratado como cachorro'

Tyreek Hill, do Miami Dolphins, reclamou da ação da polícia de Miami (EUA) ao detê-lo no último domingo (8) após um incidente de trânsito pouco antes do jogo contrao Jacksonville Jaguars.

Se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de outra forma, mas isso não lhes [polícia] dá o direito de me tratar como um cachorro. Tyreel Hill, jogador do Miami Dolphins