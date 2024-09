Onde vai passar Athletico x Vasco? Como assistir ao vivo com imagens

Athletico e Vasco se enfrentam hoje (11), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco venceu a primeira partida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate. Se o Athletico vencer por dois gols de diferença, leva a vaga no tempo normal. Uma vitória simples faz a decisão ir para os pênaltis.