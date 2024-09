Brasil estreia na fase de grupos da Davis com derrota para a Itália

Em seu primeiro confronto na fase final da Copa Davis, ainda na etapa de grupos, o Brasil saiu derrotado pela Itália por 2 a 1. Em Bolonha e na quadra dura, mesmo diante de um desfalcado time da casa, que jogou sem o número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o 19º do ranking, Lorenzo Musetti, o time do capitão Jaime Oncins pontuou apenas no jogo de duplas, quando o confronto já estava decidido.

No primeiro duelo do dia, o jovem João Fonseca, de 18 anos, #158 do mundo, foi escalado para fazer sua estreia em um jogo oficial na competição contra o experiente e ex-top 10 Matteo Berrettini (atual #43), que levou a melhor por 6/1 e 7/6(5). Depois de um primeiro set em que admitiu nervosismo, Fonseca ensaiou uma bela reação no segundo set: quebrou o saque de Berrettini quando o italiano sacava para jogo, forçou o tie-break e chegou a abrir 4/0 no game de desempate. No fim, porém, o tenista da casa conseguiu a virada e a vitória.

O segundo jogo do dia também teve uma reação e uma derrota brasileiras. Thiago Monteiro, número 1 do Brasil e 76 do mundo, conseguiu uma quebra quando Matteo Arnaldi (#33) sacava para o jogo e forçou o terceiro set, mas acabou superado no tie-break decisivo. O tenista da casa triunfou por 7/5, 6/7(4) e 7/6(5).