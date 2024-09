Athletico x Vasco: veja onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para as penalidades máximas. Não há desempate por gols fora nesta edição da Copa do Brasil.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Athletico x Vasco -- Copa do Brasil

Data: 11 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)