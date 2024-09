Transmissão ao vivo de Paraguai x Brasil: veja onde assistir

A seleção brasileira voltou a vencer após quatro jogos. Sem empolgar, a equipe pentacampeã venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba, na última rodada.

Dorival Junior deve promover a entrada de Endrick no ataque. O jovem do Real Madrid deve assumir a vaga de Luiz Henrique e formar o trio de ataque com Vini Jr. e Rodrygo.

Paraguai x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo

Data e hora: 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Transmissão: Globo (TV aberta) e SporTV (TV por assinatura)