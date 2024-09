Italo aposta em pai amuleto e treinos na piscina por bi mundial no surfe

'É como meu pai fala: se deixar chegar...'

Italo acredita que pode levar vantagem por ser o único "goofy" da WSL Finals. A expressão é utilizada para quem surfa com o pé direito na frente da prancha.

"Sou o único goofy, então sobra mais onda para mim, porque provavelmente todos olham para a direita e acabam sobrando as esquerdas. Tenho a opção de ir para os dois lados. Há dois anos, conseguia sufocar o adversário o tempo inteiro tanto para a direita quanto para a esquerda, não ficava preso a um tipo de onda ou repertório. Acho que se for o que realmente tem na lista de critérios, há dois ou, no máximo, três caras ali no Finals que se encaixam nesse tipo de onda com variação de manobras. Acho que tenho realmente um arsenal muito bom para essa competição. As ondas vão estar medianas, e é algo que já surfo a minha vida inteira", avaliou.

Seu Luizinho costuma carregar um mantra sobre Italo: "Se deixar chegar...". A teoria é embasada pelos números, já que Ferreira possui uma média de 69% de aproveitamento em decisões.