Como é o formato do WSL Finals para definir os campeões mundiais de surfe

A primeira chamada para o WSL Finals, a final do Circuito Mundial de Surfe, acontecerá nesta sexta-feira (6), em Trestles, na Califórnia (EUA), a partir das 11h30 (horário de Brasília). Caso as condições do mar não estejam favoráveis, a organização tem até o dia 14 de setembro para realizar a disputa em um único dia.

Entenda o formato

O formato do WSL Finals é o mesmo no masculino e no feminino. O quinto enfrenta o quarto do ranking mundial. O vencedor deste duelo pega o terceiro. Quem passar neste confronto encara o segundo. Já o líder do ranking fica no aguardo do sobrevivente desta semifinal.

A finalíssima acontece na melhor de três baterias. Quem vencer duas vezes é o campeão mundial.