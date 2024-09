Tati vê prata como um divisor por título inédito no surfe: 'Me sinto leve'

Preferência por ondas grandes e tubulares: "Todo mundo sabe que gosto de condições um pouco maiores, mais pesadas. Mesmo assim, estou me sentido confiante com meu surfe e acho que evoluí bastante nas ondas pequenas. É uma boa oportunidade para mostrar isso".

Legado para o surfe feminino brasileiro: "Essa medalha de prata foi muito especial, meu melhor momento na carreira. Espero que eu inspire a nova geração brasileira a acreditar nos sonhos. Tenho certeza que várias meninas vão arrasar no mundo do surfe. Temos uma boa base no Circuito Banco do Brasil, no 'Dream Tour'... O futuro do surfe feminino vai vingar".