Tati tem mês louco com prata olímpica e final do Mundial em 'ano emocional'

Prata nas Olimpíadas de Paris 2024, Tatiana Weston-Webb terá a chance de colocar seu nome ainda mais na história do surfe brasileiro feminino e ser a primeira campeã mundial do país em um 2024 "bem emocional". A brasileira disputará o título do Circuito Mundial, da WSL, em setembro.

O ano foi cheio de altos e baixos. Não foi fácil, mas sempre acreditei que era possível, especialmente nas Olimpíadas. Foi um ano bem emocional, mas estou me sentindo super bem. [...] Foi especial para mim por ganhar a medalha de prata e agora estar no Finals [disputa do título mundial], mas eu só quero poder seguir surfando e me divertir. Tati Weston-Webb

O que aconteceu

A "dobradinha" de Tati pode acontecer em um intervalo de aproximadamente um mês. A surfista conquistou a prata olímpica em 5 de agosto, enquanto a janela para o Finals vai de 6 a 14 de setembro, em Trestles (EUA)..