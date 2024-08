Djokovic sofre na umidade, mas avança no US Open após desistência de rival

Com o teto retrátil do Estádio Arthur Ashe fechado, as condições de jogo na noite desta quarta-feira eram quentes e úmidas. Novak Djokovic sofreu e, por um momento no segundo set, parecia debilitado fisicamente. Só que seu adversário, o também sérvio Laslo Djere, penou ainda mais. O número 109 do mundo sofreu uma lesão no segundo set e abandonou a partida no início da terceira parcial, quando o placar mostrava 6/4, 6/4 e 2/0 para Djokovic.

Atual número 2 do mundo, o veterano de 37 anos alcança a terceira rodada do US Open pela 18ª vez na carreira e soma sua 90ª vitória no US Open. Com essa marca, ele se torna o primeiro atleta da história do tênis masculino a acumular 90 vitórias nos quatro torneios do Grand Slam.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio nova-iorquino, Djokovic vai enfrentar na próxima rodada o australiano Alexei Popyrin (#28), que passou com facilidade pelo espanhol Pedro Martínez (#43) nesta quarta-feira: 6/2, 6/4 e 6/0.