Bia Haddad domina espanhola e vai à 3ª rodada do US Open pela primeira vez

Ao longo de 1h13min de jogo, Beatriz Haddad Maia disparou 25 bolas vencedoras, perdeu apenas três games e não cedeu nenhum break point à espanhola Sara Sorribes Tormo (#115 do mundo). Foi assim, numa tarde inspirada, que a número 1 do Brasil e 21 do mundo brilhou no Estádio 17 e avançou pela primeira vez na carreira à terceira rodada do US Open.

Até esta quinta-feira, Bia havia alcançado a segunda fase do torneio nova-iorquino duas vezes, mas sem sucesso. Em 2022, perdeu para a canadense Bianca Andreescu (então #48 do mundo). No ano passado, caiu diante da americana Taylor Townsend (#132).

Bia voltará à quadra no sábado para tentar dar outro novo passo e alcançar as oitavas de final. Sua adversária será a russa Anna Kalinskaya (#15), que vem de vitória sobre a húngara Anna Bondar (#84) por 6/2 e 6/4.