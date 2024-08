Biles pede justiça após compatriota perder medalha: 'Verdadeira vergonha'

Biles ainda deu conselhos à sua amiga e colega, pedindo que ela "sinta esses sentimentos". "Nós temos conversado, trocado mensagens, sendo garotas. Falei com ela dia desses e, tipo, 'sabe, Jordan', você precisa sentir esses sentimentos. Não deixe que esses sentimentos te controlem. Será a forma mais saudável de sair dessa".

A norte-americana Jordan Chiles foi anunciada no pódio na prova vencida por Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris, mas perdeu a posição após reavaliação nas notas. Os EUA recorreram, mas a medalha acabou devolvida à romena Ana Maria B?rbosu.

Relembre o caso

Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles Imagem: Loic Venance/AFP 5.ago.2024

A classificação da prova do solo teve polêmica. De acordo com as notas iniciais, a romena Ana Barbosu ficaria com o terceiro lugar, mas a comissão técnica dos EUA pediu uma revisão da apresentação de Chiles ainda no ginásio. Com isso, a norte-americana subiu de 13.666 para 13.766 e foi ao pódio.

A Federação da Romênia, porém, contestou a mudança alegando que o recurso original foi registrado quatro segundos depois do limite de tempo, que estabelece prazo de um minuto após a divulgação da nota. Com a decisão da CAS favorável à Romênia, Chiles teria de devolver a medalha de bronze, herdada então por Barbosu, que ficou em quarto lugar.