De virada, Fonseca vence estreia no qualifying do US Open

Como aconteceu

Klein saiu na frente, com uma quebra de saque que veio no quarto game, após uma direita errada e uma dupla falta do brasileiro. O eslovaco, porém, devolveu a cortesia ao cometer duas duplas faltas e dois erros não forçados no game seguinte. Fonseca aproveitou, e o jogo mudou de mãos rapidamente. Depois de igualar o set em 3/3 ao confirmar seu saque, o carioca mais uma vez contou com erros de Klein. Desta vez, a quebra veio após uma ótima devolução cruzada de João. O brasileiro, porém, perdeu a vantagem depois de cometer três erros no oitavo game, e o duelo ficou igualado em 4/4. Klein, então, fez um bom game de saque e jogou a pressão para o lado de Fonseca. Com o placar em 4/5 e 30/30, o carioca errou um slice na cruzada. Diante de um set point, arriscou uma direita na paralela e falhou por pouco, o que deu números finais à parcial: 6/4 Klein.

O segundo set foi mais equilibrado, com os tenistas oscilando menos e confirmando seus serviços. Fonseca salvou dois break points logo no segundo game, mas depois teve poucos problemas no serviço. Klein, por sua vez, encarou duas chances de quebra no sétimo game, mas também se safou. No nono, Fonseca voltou a pressionar e conquistou outros break points após uma devolução vencedora da esquerda. O eslovaco salvou o primeiro indo bem à rede, mas errou uma direita na sequência, depois de outro ótimo retorno do brasileiro. Com a quebra de vantagem, bastou a Fonseca confirmar o saque, fazer 6/4 e forçar o terceiro set.

O carioca também saiu na frente na parcial decisiva, defendendo-se bem e usando slices que provocaram erros do eslovaco. Fonseca conseguiu a primeira quebra no terceiro game e, depois, com bons saques, abriu 3/1. O brasileiro também brilhou quando pressionado. Diante de um break point no sexto game, sacou bem, se salvou e abriu 4/2. Foi a última chance do eslovaco. Klein foi quebrado novamente no game seguinte, quando Fonseca fez uma passada de direita. Depois disso, João sacou, salvou mais um break point e fechou a partida.

Heide faz muito pouco

Mais cedo, também nesta segunda-feira, o número 3 do Brasil e 143 do mundo, Gustavo Heide, esteve mal e pouco ameaçou seu adversário, o holandês Jesper de Jong (#103), que avançou por 6/3 e 6/0.