Minotauro sobre investimentos e patrocínios: 'Eu queria ser um produto'

Lembrando que a carreira de atletas de alto rendimento é menor que a de pessoas no mercado de trabalho comum, Renzo, que também trabalha como assessor financeiro, reforçou a importância de esportistas saberem mexer com seu dinheiro. "Normalmente, depois que esse atleta se aposenta, tem uma diferença muito grande entre o que ele ganhava nos melhores momentos como atleta do que ele vai, eventualmente, ganhar na sequência. Então, eu acho que o planejamento financeiro é fundamental. É você tentar se programar para esses 10, 15 anos que você for. Se você tiver sorte, não tiver nenhuma lesão muito grave, para tentar fazer esse pé de meia. Se preparar para transição, para que, eventualmente, nesse seu novo cenário, que seu novo padrão de vida possa ser comportado com esse pé de meia que você fez na sua época como atleta."

Imagem: Marcela Sanches / Flashbang

"E outro ponto", seguiu o ex-esgrimista, "eu acho que é tentar capitalizar através de resultados. Dentro do possível, mas também através de divulgações. Eu acho que tem alguns jeitos do atleta também se capitalizar nesse momento [de exposição das Olimpíadas]. Ou pelo resultado, ou também ser um atleta midiático, consegue fazer através das suas participações em eventos, nas mídias sociais, conseguir patrocínios, etc. Então, se você conseguir juntar esse fator de capitalização com o fator de planejamento, eu acho que é uma boa dupla."

Filho de contador, Minotauro explica que conviveu com a educação financeira desde muito cedo e logo no começo da carreira já procurava oportunidades de capitalizar sua imagem. "Eu tive essa educação financeira do meu pai. Não tinha um cara como o Renzo do meu lado, mas tinha meu pai ali, fazendo a administração do que a gente fazia. E a gente pensava, todo atleta é um atleta, ele é uma marca. (...) Eu me lembro da primeira vez que eu cheguei em Tóquio para fazer uma luta, eu passei em um supermercado, em uma loja de conveniência, e tinham cinco produtos com cinco lutadores diferentes [estampados]. Eu falei 'eu quero ser um produto'. Hoje a gente tem uma marca de energético. (...) A gente conseguiu criar uma marca, na verdade, porque o atleta passa seus atributos. O lutador passa coragem. O cara da esgrima passa determinação, foco. Então, você tem que entender, no caso da gente, a gente tentou criar produtos em relação a isso, mas todo atleta tem que começar a carreira dele sabendo que o atleta, no auge da carreira, ele não vai passar pelos 35 anos. Então, eu tive mais ou menos esse planejamento.

Renzo lembra também que a educação financeira não é necessária apenas para que os atletas tenham seu "pé de meia" ao fim da carreira, mas para que eles também possam investir em si mesmos enquanto estão em atividade. "Tem estudos que mostram que o valor [investido] por medalha são alguns milhões de reais por medalha. Se você parar para pensar, quanto tempo demora para um atleta chegar na Olimpíada? São só os quatro anos [do ciclo olímpico]? São oito? São dez? São vinte? Quanto o atleta teve que gastar em cada treinamento, em cada viagem, em cada fisioterapia, em cada médico? Então, é um investimento gigantesco. Não só o atleta investe, mas o clube investe, o governo investe, os patrocinadores. Então, é um valor bem grande. Tanto que algumas estratégias de alguns países acabam se diferenciando nos Jogos Olímpicos, tentam justamente fazer essa conta e procuram investir em esportes individuais. Ou seja, a relação investimento por medalha é positiva. O que eu quero dizer com isso? No vôlei, você leva vinte atletas para uma medalha. No judô, um atleta, uma medalha. Ou até mais."

Segurança em investimentos