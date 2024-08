Redes sociais ajudam a desromantizar esporte, diz Vitória Gomes em painel

Embora uma maior presença nas redes sociais ajude atletas profissionais a captarem maiores patrocínios em um país em que o apoio ao esporte fora do futebol ainda é raro, os painelistas veem essas plataformas também como uma forma de fazer o público entender o quão pesada é a rotina de um atleta de alto rendimento. "É uma rotina de titãs, de guerreiros", argumentou Vitória. "Não é fácil, não é romantizado. É trabalho. A Rebeca [Andrade, medalhista de ouro na ginástica em Paris] fala muito isso nas entrevistas dela, né? 'É o meu trabalho dando certo, meu trabalho realizado', porque a gente que leva o esporte a sério - por mais que eu seja uma atleta amadora, eu levo muito a sério -, são ali, no meu dia a dia, três horas de treino. Eu imagino que para eles seja muito mais. Essa superexposição [com as Olimpíadas] faz com que a gente tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais deles".

Falando na rotina pesada de treinos, Ruffy lembrou que, antes de uma luta, chegou a perder 16kg em 48 horas, algo que alguém fora do esporte poderia considerar impensável. "Foi um super desafio. Mas depois desse evento, eu consegui nocautear o cara muito rápido. 15 segundos de luta, e daí o pessoal começou a me olhar com outros olhos. E eu tive mais tempo pra me preparar [além das 48 horas]. Mas as pessoas que estão do outro lado não sabem dessa realidade, né? Então, as redes sociais, dão a oportunidade para passar essa verdade pras pessoas entenderem que realmente o atleta vive todos os dias ali. E cada pessoa que tá ali eu admiro muito. Porque eu sei da entrega, é um preço muito alto a se pagar, e como eu vejo o pessoal aqui na Olimpíada se entregando, se preparam por tanto tempo para uma competição, é uma entrega, assim, que é surreal."

Para Eduardo, plataformas de transmissão e vídeos sob demanda como o YouTube serão importantes para manter o esporte democratizado quando os esportes olímpicos perderem o espaço das Olimpíadas na TV aberta. Citando a ginástica olímpica e o tênis de mesa, o executivo afirmou que o site se tornou o incentivo que levou atletas a se profissionalizar. "Eu fico muito feliz que no YouTube é onde você pode encontrar esse nicho. Jamais a gente vai conseguir fazer com que o badminton tenha 2 milhões de aparelhos simultâneos, como estava aqui no futebol. Mas se hoje você assistir a Olimpíada e falar assim, cara, badminton, acho que é esse o esporte que eu tenho talento, você não tem mais a barreira de saber mais, ou de assistir, ou de entender mais sobre aquilo."

