Maratona do RJ? Corrida tem recorde de inscritos e 'onda' de visitantes

Além de nacional, a Maratona também é cada vez mais feminina: as mulheres são maioria em três das cinco provas oferecidas, com 58,2% nos 5 km, 62,1% nos 10 km e 52,5% nos 21 km — há ainda etapas com 42 km e 63 km (42 km + 21 km).

O sol, que já deu às caras na edição dos 5 km nesta quinta (30), vai aparecer nas outras sessões. As temperaturas indicam termômetros entre 18º C e 26º C nos próximos dias na capital carioca. Mesmo sem um calor intenso, os cuidados são fundamentais para um bom desempenho.

Para correr uma prova de rua nesta época do ano, é essencial manter-se hidratado, protegido do sol com protetor solar e vestuário adequado. Além disto, é preciso treinar de forma consistente, ter uma alimentação balanceada, descansar bem e estar atento aos sinais do corpo durante a corrida. Um check-up médico antes da competição também é fundamental para garantir a segurança e a saúde durante o evento Dr. Wander Ama, cirurgião ortopedista e médico do esporte

Quando serão as próximas provas?

10 km: 2/6 (domingo), a partir das 8h30. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

21 km: 1º/6 (sábado), a partir das 6h. Largada: Jardim de Alah. Chegada: Aterro do Flamengo

42 km: 2/6 (domingo), a partir das 5h. Largada e chegada: Aterro do Flamengo

Onde assistir?

Prova de 21 km: Tênis Certo (YouTube), com transmissão em 1ª pessoa

Prova de 42 km: ESPN 2 (TV fechada) e Star+ (streaming)