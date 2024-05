Italo é campeão em Teahupoo três semanas após ajudar em resgates no RS

Ferreira disponibilizou ainda jet-skis e carros 4x4 para ajudar nos resgates. Essa era uma das necessidades dos surfistas que chegaram antes no Rio Grande do Sul, capitaneados por Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros especialistas em ondas gigantes.

Para homenagear as vítimas das enchentes, Italo utilizou pranchas com a bandeira do Rio Grande do Sul em Teahupoo. Ele chegou no Taiti pouco tempo depois de deixar os resgates. O surfista postou fotos em seu Instagram com as pranchas e escreveu na legenda: "Tô com vocês, RS!".

1º campeão olímpico, está fora dos Jogos de 2024

Italo Ferreira com suas pranchas pintadas com a bandeira do Rio Grande do Sul no Taiti Imagem: Reprodução / Instagram @italoferreira

Italo Ferreira é o primeiro e único campeão olímpico de surfe até aqui. Sua medalha de ouro aconteceu em 2021, no torneio válido pelos Jogos de Tóquio, o primeiro em que a modalidade entrou na grade olímpica.

O brasileiro, porém, não conseguiu se classificar para os Jogos de Paris 2024. Quem representará o Brasil será Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca, no masculino; e Tati Weston-Webb, Luana Silva e Thainá Hinckel, no feminino.