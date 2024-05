Jogo das Estrelas LBF: Ela começou por causa do irmão e chegou à seleção

A responsabilidade chegou muito cedo na minha vida, mas mesmo com tudo isso eu consegui ter uma infância e adolescência muito boa, conseguia estudar e treinar

Foi por causa do irmão, inclusive, que começou no basquete. Aos 11 anos, teve o primeiro contato com o esporte e, após certa resistência, nunca mais largou.

No começo eu não gostava, frequentava apenas porque meu irmão era quem treinava. Com o tempo, comecei a criar gosto pelo esporte, minha mãe e meu irmão me incentivaram a treinar cada vez mais, e isso acabou me fazendo criar gosto pelo basquete

Da menina que não gostava tanto do basquete à seleção brasileira. Licinara está na sexta temporada na LBF e é constantemente convocada para vestir a camisa nacional.

Acho que todo atleta sonha em um dia conseguir vestir a camisa da seleção brasileira. Para mim é, sem dúvidas, um dos grandes feitos da minha vida, motivo de muito orgulho

O que mais ela disse?

Qual é a expectativa para o Jogo das Estrelas? "Estou muito feliz por participar de mais um Jogo das Estrelas. É um evento muito bacana que a LBF proporciona para as atletas, mesmo sabendo que os jogos são na correria da temporada, é muito bom participar deste evento"